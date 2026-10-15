Суд взыскал 34,3 млрд рублей с трёх компаний после разлива мазута в Чёрном море
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Почти 34,3 миллиарда рублей постановил взыскать Арбитражный суд Краснодарского края с трёх компаний после крушения танкеров в Керченском проливе. Деньги должны пойти на возмещение ущерба животному миру и окружающей среде, пострадавшим в результате экологической катастрофы 2024 года.
Иск подало региональное Министерство природных ресурсов. Ведомство потребовало компенсировать последствия аварии, в результате которой нефтепродукты попали в Чёрное море и загрязнили прибрежные территории.
Ответчиками по делу стали «Каматрансойл», «Кама шиппинг» и «Волгатранснефть». Суд удовлетворил требования министерства и постановил взыскать заявленную сумму солидарно со всех трёх организаций.
Это означает, что компании несут совместную ответственность за выплату компенсации. Помимо основного взыскания, им предстоит перечислить в федеральный бюджет ещё 10 миллионов рублей государственной пошлины.
ЧП произошло 15 декабря 2024 года, когда во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате в море попал мазут, загрязнение затронуло побережье Краснодарского края.
Последствия аварии потребовали масштабных работ по очистке береговой линии и спасению пострадавших животных и птиц. Нынешнее судебное решение касается именно возмещения вреда объектам животного мира и среде их обитания.
Дополнительно с ответчиков взыскали государственную пошлину. Таким образом, общая сумма обязательств по этому решению превышает 34,3 миллиарда рублей.
Ранее суд уже обязал владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212» выплатить почти 50 млрд рублей за экологический ущерб после аварии в Керченском проливе. В августе 2025 года по требованию Росприроднадзора были также арестованы банковские счета компаний «Каматрансойл» и «Кама Шиппинг». При этом работы по ликвидации последствий катастрофы продолжались и в 2026 году. В августе Минтранс сообщил о завершении откачки мазута из затонувших частей обоих танкеров. Результаты проверила специальная комиссия с участием представителей МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы.
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