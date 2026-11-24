В Северском районе Краснодарского края восстановили газопровод, повреждённый в результате падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодарском крае уже фиксировали несколько случаев повреждения предприятий и другой инфраструктуры из-за падения обломков беспилотников. Так, 24 сентября фрагменты БПЛА упали на промышленную площадку в Динском районе. Для тушения пожара привлекли 50 специалистов и 15 единиц техники, в том числе сотрудников МЧС.