На Кубани восстановили газопровод, повреждённый при атаке БПЛА
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В Северском районе Краснодарского края восстановили газопровод, повреждённый в результате падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Повреждение произошло в ночь на 18 ноября. Из-за аварии временно без газоснабжения остались жители 94 многоквартирных домов.
Специалисты завершили восстановительные работы. Газопровод вновь работает, сообщили в оперштабе Кубани.
В Краснодарском крае уже фиксировали несколько случаев повреждения предприятий и другой инфраструктуры из-за падения обломков беспилотников. Так, 24 сентября фрагменты БПЛА упали на промышленную площадку в Динском районе. Для тушения пожара привлекли 50 специалистов и 15 единиц техники, в том числе сотрудников МЧС.