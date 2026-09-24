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Опубликовано 24 сентября, 10:55

На Кубани ввели режим ЧС из-за проблем со сбытом зерна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokostic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokostic

В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за невозможности реализовать значительные объёмы сельхозпродукции после атак на логистическую инфраструктуру. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Проблемы у аграриев возникли на фоне приостановки работы портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне. В результате у производителей скопились большие запасы, а внутренний рынок оказался перенасыщен зерном. Сложившуюся обстановку признали чрезвычайной начиная с 12 августа.

На Таймыре сняли режим ЧС после ликвидации аварии из-за разлива 200 тонн дизеля
На Таймыре сняли режим ЧС после ликвидации аварии из-за разлива 200 тонн дизеля

Ранее Life.ru сообщал о введении аналогичного режима ЧС в Ростовской области из-за остановки портов и нарушения судоходства. Распоряжение губернатор Юрий Слюсарь подписал 28 августа. Причиной стали атаки на логистические объекты, из-за которых местные сельхозпроизводители лишились возможности вывезти значительную часть урожая. Власти предупредили об угрозе крупных материальных потерь.

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Владимир Озеров
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