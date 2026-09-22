На Таймыре сняли режим ЧС после ликвидации аварии из-за разлива 200 тонн дизеля

В посёлке Сындасско на Таймыре сняли режим чрезвычайной ситуации, введённый после разлива 200 тонн дизельного топлива. Авария ликвидирована, энергоснабжение населённого пункта полностью восстановлено, сообщил глава Таймыра Алексей Членов.

«В село Сындасско доставлено дизельное топливо. Доставку осуществил танкер «Анабар». Ситуация с энергоснабжением полностью нормализована, режим ЧС на территории Таймыра снят… Авария ликвидирована. Работаем дальше в штатном режиме», — написал Членов в «Макс».

Разгерметизация ёмкости с топливом произошла 15 сентября. По первоначальным данным экстренных служб, наружу вытекло около 170 тонн дизеля. Позднее глава района говорил примерно о 200 тоннах.

Ранее Life.ru рассказывал, что причиной разлива дизельного топлива в Сындасско стал мощнейший за четыре десятилетия шторм. Из-за подъёма воды в Хатангском заливе была повреждена ёмкость с горючим для местной электростанции. После аварии в округе ввели режим ЧС, а специалисты начали обследование территории и акватории. Позднее власти сообщили, что угрозы для жителей нет и ситуация находится под контролем.