Такого не видели 40 лет: 200 тонн дизеля на Таймыре разлилось из-за мощнейшего шторма
Глава Таймыра назвал причиной разлива 200 тонн дизеля сильнейший за 40 лет шторм
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Шторм, после которого в посёлке Сындасско повредило резервуар с дизельным топливом, стал самым мощным в этих местах за четыре десятилетия. Об этом рассказал глава Таймыра Алексей Членов.
Во время непогоды резко поднялась вода в Хатангском заливе моря Лаптевых. Волны добрались до ёмкости с горючим, предназначенным для местной дизельной электростанции, и повредили её. Предварительно наружу вытекло около 200 тонн топлива, после чего в округе ввели режим ЧС. По словам Членова, правоохранители тщательно обследовали повреждённый резервуар.
«Старожилы не помнят такого шторма за последние сорок лет», — отметил глава района в «Максе».
Сындасско находится на берегу Хатангского залива и считается одним из наиболее северных населённых пунктов страны. В посёлке живут около 500 человек.
Ранее Life.ru писал, что из-за аварии на Таймыре установили региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Изначальнось сообщалось, что в отдалённом посёлке Сындасско на севере Красноярского края из-за разгерметизации ёмкости разлилось 170 тонн дизельного топлива. Позже выяснилось, что вытекло около 200 тонн.
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