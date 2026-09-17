Такого не видели 40 лет: 200 тонн дизеля на Таймыре разлилось из-за мощнейшего шторма

Шторм, после которого в посёлке Сындасско повредило резервуар с дизельным топливом, стал самым мощным в этих местах за четыре десятилетия. Об этом рассказал глава Таймыра Алексей Членов.

Во время непогоды резко поднялась вода в Хатангском заливе моря Лаптевых. Волны добрались до ёмкости с горючим, предназначенным для местной дизельной электростанции, и повредили её. Предварительно наружу вытекло около 200 тонн топлива, после чего в округе ввели режим ЧС. По словам Членова, правоохранители тщательно обследовали повреждённый резервуар.

«Старожилы не помнят такого шторма за последние сорок лет», — отметил глава района в «Максе».

Сындасско находится на берегу Хатангского залива и считается одним из наиболее северных населённых пунктов страны. В посёлке живут около 500 человек.