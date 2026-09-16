Региональный уровень реагирования ввели из-за разлива топлива на Таймыре

На Таймыре установлен региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию после разгерметизации ёмкости с дизельным топливом возле посёлка Сындасско. О самом происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Зона ЧС определена в границах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа. По данным регионального МЧС, угрозы жизни и здоровью жителей нет, а нефтепродукты не попали в водоём, из которого посёлок получает воду.

«Минэкологии Красноярского края и Росприроднадзор обеспечат постоянный мониторинг состояния окружающей среды в районе береговой линии и акватории Хатангского залива, Минцифры края — устойчивую связь в зоне работ», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

Для ликвидации последствий создан оперативный штаб. Он должен непрерывно собирать и анализировать сведения об обстановке, координировать работу ведомств и контролировать аварийно-восстановительные мероприятия до полной ликвидации разлива.

Ранее Life.ru сообщал о введении режима ЧС на Таймыре после разлива около 170 тонн дизельного топлива. Авария произошла возле посёлка Сындасско после разгерметизации ёмкости с горючим.