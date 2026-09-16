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Опубликовано 16 сентября, 06:33

В России продлят запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I am from Mykolayiv

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I am from Mykolayiv

Российские производители ещё месяц не смогут экспортировать дизельное топливо — ограничение планируют сохранить до конца октября. О таком решении по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака сообщили «Ведомости».

Мера должна увеличить предложение внутри страны и помочь пополнить топливные резервы.

«Приоритетом остаётся обеспечение внутреннего рынка в полном объёме и стабильность топливного рынка», — заявили в Минэнерго.

Сейчас запрет на вывоз дизеля непосредственными производителями действует до 30 сентября. Одновременно ограничения на экспорт бензина сохраняются до 31 января 2027 года.

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Ранее Life.ru сообщал, что правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до 30 сентября, объяснив решение необходимостью поддержать стабильность внутреннего рынка.

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