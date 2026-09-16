В России продлят запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября

Российские производители ещё месяц не смогут экспортировать дизельное топливо — ограничение планируют сохранить до конца октября. О таком решении по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака сообщили «Ведомости».

Мера должна увеличить предложение внутри страны и помочь пополнить топливные резервы.

«Приоритетом остаётся обеспечение внутреннего рынка в полном объёме и стабильность топливного рынка», — заявили в Минэнерго.

Сейчас запрет на вывоз дизеля непосредственными производителями действует до 30 сентября. Одновременно ограничения на экспорт бензина сохраняются до 31 января 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал, что правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до 30 сентября, объяснив решение необходимостью поддержать стабильность внутреннего рынка.