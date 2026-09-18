Поля ушли под воду: На Среднем Урале ввели режим ЧС в 37 муниципалитетах

В Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за переувлажнения почвы. Он распространяется на земли сельскохозяйственного назначения в 37 муниципалитетах. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Денис Паслер.

Проблемы на полях возникли после продолжительных дождей и паводков летом 2026 года. Ещё в июле специалисты фиксировали переувлажнение верхнего слоя почвы на протяжении нескольких недель, а улучшения агрометеорологической обстановки долгое время не ожидалось.

Из-за избытка влаги аграрии столкнулись с потерями урожая и трудностями при проведении полевых работ. Ранее режимы ЧС муниципального уровня уже вводили в наиболее пострадавших территориях региона.

Региональный режим позволит сельхозпроизводителям претендовать на страховые выплаты за утраченный урожай, а также избежать штрафов и необходимости возвращать бюджетные субсидии из-за снижения показателей производства.

«Так аграрии смогут претендовать на страховые выплаты за потерянный урожай», — пояснил Паслер. По словам губернатора, общий объём поддержки сельского хозяйства региона в 2026 году составит около пяти миллиардов рублей.

Координировать ликвидацию последствий ЧС поручено министру агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анне Кузнецовой. Одновременно с перечнем муниципалитетов власти утвердили план работ по устранению последствий переувлажнения полей.