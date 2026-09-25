На Кубани завершились поиски пропавших 19-летней матери и младенца

На Кубани завершились поиски 19-летней матери и её восьмимесячного сыная, которые пропали после поездки в больницу в Краснодаре двое суток назад. Мать с ребёнком нашли живыми, их жизни ничего не угрожает.

Девушка вместе с малышом уехала из станицы Холмской 23 сентября. Известно, что семья побывала на приёме в детской больнице, однако после этого их местонахождение оставалось неизвестным. Родственники забили тревогу, когда девушка перестала выходить на связь. К поискам подключились волонтёры и правоохранители.

Ориентировки распространяли с приметами матери и ребёнка. Сообщалось, что девушка была в серой толстовке и светло-голубых джинсах, а с собой у неё находилась зелёная автомобильная переноска. Позднее поисковики сообщили, что мать и ребёнок найдены. Обстоятельства их исчезновения не уточняются.

Ранее Life.ru писал о поисках 11-летней девочки в Краснодарском крае. Тогда к операции подключились полиция и волонтёры «ЛизаАлерт», которые просили автомобилистов проверить записи видеорегистраторов.