На Кубок России — только с документами: Где с 1 октября заработает Fan ID

С 1 октября 2026 года паспорт болельщика потребуется на матчах Кубка России, которые клубы РПЛ проводят на своих домашних стадионах. Соответствующее распоряжение утвердило Правительство РФ.

Новое правило распространится на кубковые встречи независимо от этапа турнира. Для покупки билета и прохода на арену зрителю понадобится электронная карта болельщика. Если команда РПЛ сыграет в гостях на стадионе клуба Первой или Второй лиги, Fan ID не потребуется. Таким образом, система пока охватит только арены участников Премьер-лиги.

Тем временем к возможному расширению Fan ID готовятся и некоторые команды Первой лиги. По данным Baza Sport, «Ротор» и «Челябинск» объявили конкурсы на адаптацию систем прохода на стадионы, однако решения о введении паспорта болельщика в турнире пока нет.

Ранее сообщалось, что сборные России и Узбекистана по футболу могут провести товарищеский матч во время ноябрьской международной паузы. Переговоры между РФС и Ассоциацией футбола Узбекистана ведутся.