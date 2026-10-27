На Курильские острова надвигаются сильные дожди и штормовой ветер

Курильские острова 28 и 29 октября накроют сильные дожди и штормовой ветер. На севере архипелага порывы могут достигать 30 метров в секунду. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Сначала скорость ветра на островах составит 18–23 метра в секунду. Самое сильное ухудшение погоды ожидается 29 октября в северной части Курильской гряды, где ветер усилится до 25–30 метров в секунду.

Причиной непогоды стала серия циклонов, проходящих через Дальний Восток. По объяснению метеоролога, холодные воздушные массы с севера сталкиваются с более тёплым воздухом над океаном. Такой температурный контраст способствует усилению ветра и образованию интенсивных осадков.

К Курилам приближается активный тихоокеанский циклон, связанный с бывшим тайфуном «Чампи». Он будет перемещаться вдоль островной гряды в сторону Берингова моря.

Непогода затронет и другие дальневосточные регионы. На Чукотке 27–28 октября прогнозируются дождь со снегом, метели и ветер до 30 метров в секунду на побережье Берингова моря. На Камчатке сильные порывы сохранятся до 29 октября, а на юго-западном побережье 28 октября могут достигать 33 метров в секунду.

Ранее Life.ru рассказывал об отмене занятий во всех школах Петропавловска-Камчатского из-за циклона. 22 октября городские власти освободили от уроков учеников обеих смен. Ограничения распространились и на учреждения дополнительного образования.