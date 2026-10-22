На курорте Шерегеш сгорело кафе «Грелка», огонь перекинулся на соседний отель

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области ночью сгорело популярное кафе «Грелка». Пламя охватило 490 квадратных метров и перекинулось на крышу расположенного рядом отеля «Сугроб». В результате происшествия никто не пострадал, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своём канале в MAX.

По словам главы региона, информация о возгорании поступила ему незамедлительно. Причины пожара пока неизвестны, их предстоит установить специалистам.

«Самое главное, что никто не пострадал. В причинах разберутся специалисты», — сообщил Середюк.

Губернатор назвал случившееся тревожным сигналом накануне нового горнолыжного сезона. По его мнению, происшествие указывает на возможные недоработки в подготовке туристической инфраструктуры к приёму отдыхающих.

В связи с этим Середюк предложил владельцам гостиниц, мини-отелей и кафе добровольно провести внеплановые проверки противопожарной безопасности. Особое внимание он призвал уделить состоянию средств пожаротушения. Глава региона также напомнил, что за нарушение требований безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Сгоревшая «Грелка» была одним из первых заведений, открывшихся у подножия горы Зелёной. Кафе хорошо известно туристам и любителям горнолыжного спорта. Его владельцы также на протяжении нескольких лет организуют популярный фестиваль Grelka Fest, собирающий на курорте тысячи участников.

Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Путилкове пожарные справились с открытым горением на территории складского помещения. Огонь распространился на 290 квадратных метров. По уточнённым данным, пострадавших нет.