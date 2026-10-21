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Регион
Опубликовано 21 октября, 13:56

В Путилкове ликвидировали открытое горение на складе на площади 290 кв. м

Обложка © Telegram / КРАСНОГОРСК.НОВОСТИ

Обложка © Telegram / КРАСНОГОРСК.НОВОСТИ

В подмосковном Путилкове пожарные справились с открытым горением на территории складского помещения. Огонь распространился на 290 квадратных метров. Несмотря на ликвидацию открытого пламени, тушение продолжается. Об этом сообщила администрация Красногорска в телеграм-канале.

В Путилкове потушили открытое горение на складе площадью 290 квадратных метров. Видео © Telegram / КРАСНОГОРСК.НОВОСТИ

Вызов поступил экстренным службам 21 октября приблизительно в 07:40. Для борьбы с возгоранием задействовали шесть расчётов красногорской пожарной части № 4.

Пламя охватило складское помещение, а также автосервис и находившуюся рядом бытовку. Остановить открытое горение пожарным удалось к 08:30 — менее чем через час после поступления сообщения о происшествии.

На месте продолжают работать специалисты. Они занимаются ликвидацией последствий произошедшего.

«По уточнённым данным, пострадавших нет», — уточнили в администрации.

Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы
Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы

Ранее Life.ru сообщал о пожаре на складе в подмосковных Люберцах. Возгорание произошло утром 16 октября на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 15 человек.

Больше новостей о происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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