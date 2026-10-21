В Путилкове ликвидировали открытое горение на складе на площади 290 кв. м
Обложка © Telegram / КРАСНОГОРСК.НОВОСТИ
В подмосковном Путилкове пожарные справились с открытым горением на территории складского помещения. Огонь распространился на 290 квадратных метров. Несмотря на ликвидацию открытого пламени, тушение продолжается. Об этом сообщила администрация Красногорска в телеграм-канале.
В Путилкове потушили открытое горение на складе площадью 290 квадратных метров. Видео © Telegram / КРАСНОГОРСК.НОВОСТИ
Вызов поступил экстренным службам 21 октября приблизительно в 07:40. Для борьбы с возгоранием задействовали шесть расчётов красногорской пожарной части № 4.
Пламя охватило складское помещение, а также автосервис и находившуюся рядом бытовку. Остановить открытое горение пожарным удалось к 08:30 — менее чем через час после поступления сообщения о происшествии.
На месте продолжают работать специалисты. Они занимаются ликвидацией последствий произошедшего.
«По уточнённым данным, пострадавших нет», — уточнили в администрации.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре на складе в подмосковных Люберцах. Возгорание произошло утром 16 октября на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 15 человек.
Больше новостей о происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.