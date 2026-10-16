Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября, 07:27

В Люберцах загорелся склад на площади 1,2 тыс. квадратных метров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В подмосковных Люберцах загорелся склад площадью 1,2 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 15 человек, сообщили в МЧС России по региону.

Пожар произошёл утром 16 октября. Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 05:50. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о происшествии уточняется.

В Ростовской области загорелся промобъект после падения БПЛА ВСУ
В Ростовской области загорелся промобъект после падения БПЛА ВСУ

Ранее в подмосковном Красногорске произошёл пожар на лодочной станции на Центральной улице. Огонь повредил центральную часть здания на площади 750 квадратных метров. Пожар удалось локализовать. К тушению привлекли около 31 человека и десять единиц техники.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar