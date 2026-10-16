В Люберцах загорелся склад на площади 1,2 тыс. квадратных метров
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В подмосковных Люберцах загорелся склад площадью 1,2 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 15 человек, сообщили в МЧС России по региону.
Пожар произошёл утром 16 октября. Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 05:50. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о происшествии уточняется.
Ранее в подмосковном Красногорске произошёл пожар на лодочной станции на Центральной улице. Огонь повредил центральную часть здания на площади 750 квадратных метров. Пожар удалось локализовать. К тушению привлекли около 31 человека и десять единиц техники.
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