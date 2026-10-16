В Люберцах загорелся склад на площади 1,2 тыс. квадратных метров

В подмосковных Люберцах загорелся склад площадью 1,2 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 15 человек, сообщили в МЧС России по региону.

Пожар произошёл утром 16 октября. Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 05:50. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о происшествии уточняется.

Ранее в подмосковном Красногорске произошёл пожар на лодочной станции на Центральной улице. Огонь повредил центральную часть здания на площади 750 квадратных метров. Пожар удалось локализовать. К тушению привлекли около 31 человека и десять единиц техники.