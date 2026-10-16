В Красногорске загорелась лодочная станция, огонь охватил 750 квадратных метров

В подмосковном Красногорске произошёл пожар на лодочной станции на Центральной улице. Огонь повредил центральную часть здания на площади 750 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Пожар удалось локализовать. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

К тушению привлекли около 31 человека и десять единиц техники. Информация о причинах возгорания и размере ущерба в сообщении ведомства не приводится.

Ранее трое жителей общежития в Чебоксарах оказались в ловушке в лифте, когда пытались спастись от пожара. Всего в результате происшествия пострадали пять человек, ещё 11 жильцов, включая четырёх детей, спасли сотрудники МЧС.