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Опубликовано 16 октября, 07:08

В Красногорске загорелась лодочная станция, огонь охватил 750 квадратных метров

Обложка © Главное управление МЧС России по Московской области

Обложка © Главное управление МЧС России по Московской области

В подмосковном Красногорске произошёл пожар на лодочной станции на Центральной улице. Огонь повредил центральную часть здания на площади 750 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Пожар удалось локализовать. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

К тушению привлекли около 31 человека и десять единиц техники. Информация о причинах возгорания и размере ущерба в сообщении ведомства не приводится.

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Ранее трое жителей общежития в Чебоксарах оказались в ловушке в лифте, когда пытались спастись от пожара. Всего в результате происшествия пострадали пять человек, ещё 11 жильцов, включая четырёх детей, спасли сотрудники МЧС.

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Алена Пенчугина
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