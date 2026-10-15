Пять человек пострадали при возгорании общежития в Чебоксарах

Трое жителей общежития в Чебоксарах оказались в ловушке в лифте, когда пытались спастись от пожара. Всего в результате происшествия пострадали пять человек, ещё 11 жильцов, включая четырёх детей, спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

При пожаре в общежитии Чебоксар пострадали пять человек. Видео © VK / ГУ МЧС России по Чувашии

Возгорание произошло в коридоре девятого этажа здания на проспекте 9-й Пятилетки. Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил от очевидцев в 16:56. Прибывшие на место расчёты сразу приступили к эвакуации людей из задымлённого подъезда. Для ликвидации огня задействовали шесть пожарных автомобилей.

При пожаре в общежитии Чебоксар пострадали пять человек. Фото © VK / ГУ МЧС России по Чувашии

Особые сложности возникли при спасении трёх человек, которые решили воспользоваться подъёмником. Во время ЧП кабина остановилась, оставив пассажиров в ловушке. Специалистам удалось открыть заблокированные двери и передать граждан медикам. Ещё троим пострадавшим оказали помощь на месте, а двоих доставили в Больницу скорой медицинской помощи города Чебоксары.

При пожаре в общежитии Чебоксар пострадали пять человек. Фото © VK / ГУ МЧС России по Чувашии

Сейчас на территории общежития продолжают работать сотрудники экстренных служб. Специалисты испытательной пожарной лаборатории выясняют, что именно привело к возгоранию. Остальные обстоятельства случившегося также устанавливаются.

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