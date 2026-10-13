В Татарстане 14-летняя девочка погибла при пожаре из-за роутера

Минувшей ночью в селе Старая Салаусь Балтасинского района Татарстана произошла смертельная трагедия. Пламя полностью охватило одноэтажное деревянное строение, внутри которого спали жильцы.

Глава семейства, его супруга и совершеннолетняя дочь сумели вовремя выбежать на улицу. 14-летняя девочка осталась заблокированной в охваченном дымом помещении.

Прибывшие расчёты экстренных служб пробились внутрь здания и эвакуировали пострадавшую. Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение, однако реанимационные действия врачей не дали результата.

Площадь бедствия достигла 80 квадратных метров. Эксперты предполагают, что аварийный режим работы бытовых приборов, в частности сетевого маршрутизатора, привел к возникновению искры.

Специалисты спасательного ведомства подчеркнули важную деталь: в уничтоженном жилище не были установлены автономные пожарные датчики. Отсутствие сигнальных систем лишило несовершеннолетнюю шансов на самостоятельное спасение.

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в тюменской школе № 65, из-за которого пришлось отменить занятия. Утром 10 сентября огонь охватил кровлю учебного корпуса на площади 3600 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекли 50 спасателей и десять единиц техники. В момент происшествия внутри никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Школьников временно перевели на очное и дистанционное обучение в другом здании.