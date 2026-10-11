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Опубликовано 11 октября, 16:01

На левом берегу Киева после взрывов частично пропали свет и вода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

На левом берегу Киева возникли перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Проблемы с коммунальными системами зафиксировали после сообщений о взрывах в украинской столице. С начала суток в Киеве и Киевской области уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. На этом фоне местные СМИ сообщали о взрывах в разных частях города.

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Днём ранее Life.ru сообщал, что в Киеве ухудшилась ситуация с электричеством и водоснабжением после повреждения энергетического объекта в области. По словам Кличко, в столице действовали экстренные ограничения. На фоне перебоев также возникали проблемы с подачей воды и работой городского электротранспорта.

Больше новостей о ходе боевых действий и их последствиях — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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