На популярном у российских туристов вьетнамском курорте Нячанг запретили играть в футбол, запускать воздушных змеев и пользоваться мылом в общественных душевых на пляже. Местные власти утвердили сразу десять групп ограничений для отдыхающих. Об этом сообщило Генконсульство России в Хошимине.

Новые правила действуют с 6 ноября на центральном городском пляже и в прилегающих парках вдоль набережной Чанфу. Ограничения распространяются как на туристов, так и на местных жителей.

Одним из самых необычных оказался запрет на пляжный футбол. Власти объяснили его заботой о безопасности: игроки занимают большие участки побережья, а мячи нередко попадают в других отдыхающих. При этом пляжный волейбол разрешили, посчитав его менее опасным.

Под ограничения также попали разведение костров, запуск воздушных змеев и рыбалка в местах для купания. Туристам запрещено заплывать за буйки и заходить в воду там, где установлены предупреждающие знаки.

Отдельные требования касаются чистоты. В общественных душевых нельзя пользоваться шампунем, мылом и стирать одежду. При этом ополоснуться обычной водой после купания по-прежнему разрешается.