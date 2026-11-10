На любимом россиянами курорте во Вьетнаме ввели необычные запреты
На пляже Нячанга запретили футбол, воздушных змеев и мыло
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На популярном у российских туристов вьетнамском курорте Нячанг запретили играть в футбол, запускать воздушных змеев и пользоваться мылом в общественных душевых на пляже. Местные власти утвердили сразу десять групп ограничений для отдыхающих. Об этом сообщило Генконсульство России в Хошимине.
Новые правила действуют с 6 ноября на центральном городском пляже и в прилегающих парках вдоль набережной Чанфу. Ограничения распространяются как на туристов, так и на местных жителей.
Одним из самых необычных оказался запрет на пляжный футбол. Власти объяснили его заботой о безопасности: игроки занимают большие участки побережья, а мячи нередко попадают в других отдыхающих. При этом пляжный волейбол разрешили, посчитав его менее опасным.
Под ограничения также попали разведение костров, запуск воздушных змеев и рыбалка в местах для купания. Туристам запрещено заплывать за буйки и заходить в воду там, где установлены предупреждающие знаки.
Отдельные требования касаются чистоты. В общественных душевых нельзя пользоваться шампунем, мылом и стирать одежду. При этом ополоснуться обычной водой после купания по-прежнему разрешается.
Ранее Life.ru рассказывал о новых правилах въезда во Вьетнам для российских туристов. Российское посольство разъяснило порядок предварительной электронной регистрации пассажиров. Система получения QR-кода пока работает в тестовом режиме и не является обязательной для прохождения пограничного контроля. В дальнейшем её использование могут сделать обязательным в крупнейших международных аэропортах страны.