На поверхности Марса обнаружили необычные каменные образования, напоминающие рукотворные узоры. Возможные причины их появления разобрало научное издание ScienceAlert.

Загадочные цепочки валунов удалось рассмотреть на фотографиях, полученных в августе 2024 года с помощью камеры HiRISE орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Необычный участок расположен на равнине Дедалия в вулканической области Фарсида. Каменные полосы плавно изгибаются, повторяя очертания окружающего рельефа.

Объяснение феномена исследователи ищут в том числе на Земле. В регионах с холодным климатом многократное замерзание и оттаивание почвы постепенно сортирует обломки пород по размеру. В результате возникают естественные геометрические рисунки.

Общий вид с частичной цветовой обработкой. Фото © NASA / JPL-Caltech / UArizona

Альтернативная версия связана с сейсмической активностью Красной планеты. Подземные толчки также способны перераспределять частицы грунта и более крупные камни. Однако пока неясно, достаточно ли подобных колебаний для формирования настолько упорядоченных структур.

Рассмотреть необычный ландшафт можно на оригинальных снимках из архива проекта HiRISE.