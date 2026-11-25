На Марсе обнаружили подозрительно ровные ряды валунов, происхождение которых озадачило учёных
ScienceAlert: На Марсе обнаружили загадочные ряды камней
Крупный план загадочных рядов камней. Обложка © NASA / JPL-Caltech / UArizona
На поверхности Марса обнаружили необычные каменные образования, напоминающие рукотворные узоры. Возможные причины их появления разобрало научное издание ScienceAlert.
Загадочные цепочки валунов удалось рассмотреть на фотографиях, полученных в августе 2024 года с помощью камеры HiRISE орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Необычный участок расположен на равнине Дедалия в вулканической области Фарсида. Каменные полосы плавно изгибаются, повторяя очертания окружающего рельефа.
Объяснение феномена исследователи ищут в том числе на Земле. В регионах с холодным климатом многократное замерзание и оттаивание почвы постепенно сортирует обломки пород по размеру. В результате возникают естественные геометрические рисунки.
Общий вид с частичной цветовой обработкой. Фото © NASA / JPL-Caltech / UArizona
Альтернативная версия связана с сейсмической активностью Красной планеты. Подземные толчки также способны перераспределять частицы грунта и более крупные камни. Однако пока неясно, достаточно ли подобных колебаний для формирования настолько упорядоченных структур.
Рассмотреть необычный ландшафт можно на оригинальных снимках из архива проекта HiRISE.
Ранее Life.ru рассказывал, что исследователи обнаружили на Марсе следы гигантских древних ледников. Учёные выявили 29 потенциальных ледниковых образований, высота отдельных обрывов которых достигает 209 метров.