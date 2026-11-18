На Марсе обнаружили 29 необычных образований, под которыми могут скрываться древние ледники. Высота обрывов на некоторых из них достигает 209 метров, сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Загадочные структуры расположены в ударных кратерах неподалёку от вулкана Альба в северном полушарии Красной планеты. Международная команда исследователей изучила 738 кратеров по снимкам аппаратов NASA Mars Reconnaissance Orbiter и европейского ExoMars Trace Gas Orbiter, после чего создала трёхмерные модели местности.

На полученных изображениях специалисты выделили 29 объектов, напоминающих ледниковые массивы, укрытые камнями, пылью и обломками пород. Некоторые из них протянулись вдоль склонов на три километра и заканчиваются почти отвесными уступами, сопоставимыми по высоте с 70-этажным зданием. Ранее такие формы рельефа на Марсе не описывались.

Чтобы установить возможное происхождение образований, учёные сопоставили их с ледниками Исландии и провели компьютерное моделирование. Результаты позволили предположить, что структуры возникли в один из относительно недавних холодных периодов марсианской истории, когда наклон оси вращения планеты отличался от нынешнего.

Исследователи допускают, что со временем ледяные массивы оказались погребены под обломочными породами. Этот слой мог защитить водяной лёд от воздействия разреженной атмосферы и помочь ему сохраниться до наших дней. Особенно благоприятными для этого оказались склоны кратеров, обращённые к полюсу.

Если предположения подтвердятся, находка поможет учёным лучше понять климатическое прошлое Марса. Кроме того, возможные залежи льда представляют интерес для будущих пилотируемых экспедиций. Воду можно будет использовать для обеспечения астронавтов, получения кислорода и производства компонентов ракетного топлива.