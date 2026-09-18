На матче Южной Кореи по ошибке включили гимн КНДР

Организаторы Азиатских игр в Японии по ошибке включили гимн КНДР перед матчем мужской сборной Республики Корея по хоккею на траве. Конфуз произошёл перед встречей с командой Бангладеш.

Диктор объявил гимн Республики Корея, однако вместо него на стадионе зазвучала музыка КНДР. Южнокорейские игроки заметно растерялись, после чего организаторы извинились за ошибку.

Позднее правильный гимн Республики Корея всё же включили. Однако из-за задержки перед началом встречи судья распорядился начинать подготовку к матчу ещё до его окончания. Сам матч завершился уверенной победой южнокорейской команды со счётом 5:0. Встреча проходила в рамках группового этапа мужского турнира по хоккею на траве.

Ранее Life.ru рассказывал о новом обострении между КНДР и Южной Кореей. В Сеуле сообщали более чем о 20 случаях пересечения военной демаркационной линии северокорейскими военнослужащими за месяц. При этом южнокорейская сторона отмечала, что не считает такие переходы преднамеренными.