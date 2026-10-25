На местах ЧП в Белгородской области продолжают разбирать завалы, вывозить мусор
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В Белгороде определят подрядчиков для восстановления жилья, повреждённого при атаке беспилотников. Ремонт проведут за счёт федеральных средств. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в пункте временного размещения, где власти разместили 57 местных жителей, в том числе 12 детей.
Перед началом работ специалисты обследуют здания, получившие серьёзные повреждения. Сейчас на местах происшествий разбирают завалы и вывозят мусор. После экспертизы станет понятно, какие работы потребуются для восстановления каждого объекта.
Жители домов, которые признают непригодными для проживания, смогут оставаться в пунктах временного размещения до завершения ремонта. Власти также организуют связь с пострадавшими через домовые чаты. Для тех, кто ими не пользуется, номера телефонов районных управ разместят на подъездах и в ПВР.
Напомним, в Белгороде 57 человек разместили в ПВР после массированной ночной атаки беспилотников ВСУ. Их дома и квартиры получили повреждения. В мэрии уточнили, что свободных мест в пунктах временного размещения достаточно. Для перевозки организовали автобусы, людям пообещали предоставить всё необходимое. По информации главы региона, от ударов пострадали 30 многоквартирных и четыре частных дома. Кроме того, повреждены 35 автомобилей, восемь коммерческих объектов, три социальных учреждения и три административных здания.