В посёлке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области после атаки беспилотника обнаружили супругу погибшего мужчины и их 24-летнюю дочь. Об этом сообщил оперштаб.

Новая информация появилась после удара БПЛА по частному дому. Региональные власти выразили соболезнования родным и близким погибших.

«Приносим самые искренние соболезнования родным и близким погибших», — написала пресс-служба оперативного штаба в телеграм-канале.