На месте атаки ВСУ в Белгородской области обнаружили жену и дочь погибшего
Обложка © Life.ru
В посёлке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области после атаки беспилотника обнаружили супругу погибшего мужчины и их 24-летнюю дочь. Об этом сообщил оперштаб.
Новая информация появилась после удара БПЛА по частному дому. Региональные власти выразили соболезнования родным и близким погибших.
«Приносим самые искренние соболезнования родным и близким погибших», — написала пресс-служба оперативного штаба в телеграм-канале.
Напомним, мужчина умер на месте — травмы оказались несовместимы с жизнью. Второй пострадавший получил ранение мягких тканей головы. Помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался. В результате детонации произошло разрушение дома и возгорание. Пожар ликвидирован сотрудниками МЧС.