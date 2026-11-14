Один мирный житель погиб, ещё один получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в посёлке Пролетарский Ракитянского округа. Об очередном ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по жилому сектору сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Мужчина умер на месте — травмы оказались несовместимы с жизнью. Второй пострадавший получил ранение мягких тканей головы. Помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался.

В результате детонации произошло разрушение дома и возгорание. Пожар ликвидирован сотрудниками МЧС. Информация о последствиях уточняется.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели мирного жителя и ранении ещё четырёх человек в результате атак украинских беспилотников на Шебекинский округ Белгородской области. Происшествия зафиксировали 12 ноября. Удары затронули приграничные населённые пункты, где сохраняется повышенная опасность со стороны БПЛА.