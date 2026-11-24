Напомним, ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре на Елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк». По словам губернатора Игоря Артамонова, огонь охватил склады одного из предприятий. На месте работают подразделения МЧС и другие экстренные службы. По уточнённым данным, пострадавших нет.