На место пожара в ОЭЗ «Липецк» направили эколабораторию
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Передвижную экологическую лабораторию направляют к месту пожара на территории особой экономической зоны «Липецк». Специалисты проверят качество воздуха возле горящих складов, сообщили в правительстве региона.
Оборудование доставят на Елецкую площадку ОЭЗ, где сотрудники регионального Минэкологии проведут замеры состояния атмосферы.
Напомним, ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре на Елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк». По словам губернатора Игоря Артамонова, огонь охватил склады одного из предприятий. На месте работают подразделения МЧС и другие экстренные службы. По уточнённым данным, пострадавших нет.
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