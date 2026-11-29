Два нефтяных танкера подорвались на морских минах в районе Ормузского пролива и загорелись. Одно из судов относится к классу супертанкеров, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

По утверждению иранской стороны, суда следовали по маршруту, который Тегеран объявил закрытым для судоходства. Вместимость супертанкера составляет около двух миллионов баррелей нефти. Независимого подтверждения обстоятельств происшествия нет.

Ранее Life.ru сообщал о подрыве другого танкера в районе Ормузского пролива. По заявлению иранской армии, на судне возник пожар. Сведения о состоянии экипажа и возможной утечке нефтепродуктов не приводились.