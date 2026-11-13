Московская биржа с 19 ноября 2026 года запустит торги расчётными фьючерсами на сою и кукурузу. Новые финансовые инструменты позволят инвесторам зарабатывать на изменении мировых цен на сельскохозяйственную продукцию, а аграрным компаниям — страховать риски ценовых колебаний. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Контракты появятся на срочном рынке и будут доступны как частным, так и институциональным инвесторам. При этом физической поставки зерна или сои не предполагается: расчёты будут производиться в денежной форме.

Для фьючерса на сою установлен код SOYBEAN (S4), для кукурузы — CORN (C9). Оба инструмента будут котироваться в долларах США за бушель, а размер одного контракта составит 100 бушелей.

Начальное гарантийное обеспечение по контрактам на сою установлено на уровне 12%, или около 12 тысяч рублей. Для кукурузы этот показатель составит 8%, или порядка трёх тысяч рублей.

«Мы продолжаем развивать линейку контрактов на продукцию АПК. В 2024 году мы начали торги фьючерсами на какао, а в прошлом году запустили фьючерсы на кофе и апельсиновый сок», — рассказала управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.

По её словам, с момента появления этих инструментов сделки с ними заключили более 132 тысяч клиентов. Особенно востребованными оказались контракты на какао: ежедневный объём операций с ними достигает 13 миллиардов рублей.

«В ответ на растущий спрос мы расширяем линейку и начинаем торги контрактами на сою и кукурузу. Профессиональные участники рынка и частные трейдеры смогут использовать новые фьючерсы в своих торговых стратегиях и для диверсификации портфелей», — подчеркнула Патрикеева.

По каждому новому инструменту одновременно будут доступны две ближайшие серии контрактов. Последним днём торгов станет предпоследний торговый день месяца исполнения.