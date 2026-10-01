На небо за звездой: Лифт в Дубае поднимет пассажиров на 631 метр

Посетителям строящегося небоскрёба Burj Azizi в Дубае обещают необычную поездку на лифте. Кабины смогут поднимать пассажиров на высоту 631,5 метра, что сопоставимо со 140 этажами.

Технологию для здания разрабатывает финская компания KONE. В компании заявляют, что новое поколение лёгких лифтов позволит создавать системы для сверхвысоких зданий, а в перспективе они смогут преодолевать отметку в один километр, передаёт Daily Mail.

Одна из главных проблем обычных лифтов связана с весом стальных тросов. Чем выше здание, тем больше масса подъёмной системы, поэтому традиционные конструкции сталкиваются с ограничениями примерно после 500 метров.

KONE предлагает использовать беспроводную передачу электроэнергии и данных, системы управления пассажиропотоком на основе искусственного интеллекта и облегчённые подъёмные канаты. В компании утверждают, что такие решения позволяют уменьшить вес оборудования и снизить расход материалов и энергии.

Для системы UltraRope, которую KONE представила в 2013 году, используется сердечник из углеродного волокна. По данным компании, такой канат примерно в пять раз легче сопоставимого стального.

Ещё одна технология должна помочь пассажирам быстрее дождаться кабины. Система на базе ИИ будет отслеживать перемещения людей по зданию и менять распределение лифтов в зависимости от нагрузки. По расчётам KONE, в часы пик это способно сократить время поездки на 60%.

Несколько новых систем планируют установить в строящемся Burj Azizi высотой 725 метров. В небоскрёбе также будут использоваться двухэтажные лифты, которые позволят перевозить больше людей при меньшем количестве шахт.

Ранее в китайской провинции Юньнань установили второй масштабный уличный лифт, который значительно упрощает путь детей из отдалённой деревни Ничжухэ в школу. Прежде школьникам приходилось идти пешком по сложному горному маршруту, который занимал около трёх часов. Дорога была опасной из-за узких троп, крутых склонов и риска падений.