Легковой автомобиль Opel загорелся на Нововатутинском проспекте в Новой Москве. Возгорание произошло несмотря на сырую погоду и изморось. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На Нововатутинском проспекте в Москве загорелся автомобиль Opel. Видео © Telegram / Troitsk City

В результате происшествия повреждения получил автомобиль.

Ранее Life.ru сообщал, что 21 ноября на 12-м километре МКАД загорелся полуприцеп грузового автомобиля. Из-за пожара движение по внешней стороне кольцевой дороги пришлось перекрыть. На место прибыли экстренные службы, а водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.