На 12-м километре МКАД загорелся полуприцеп грузового автомобиля, из-за чего движение перекрыли. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Пожар произошёл на внешней стороне кольцевой дороги возле Кузьминского лесопарка. На месте работают городские экстренные службы, обстоятельства возгорания выясняются.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении ведомства.

Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты. Сведений о восстановлении движения на момент проверки не поступало.

Ранее Life.ru сообщал о другом пожаре на МКАД. В ночь на 19 ноября грузовик загорелся в районе 53–54-го километров кольцевой дороги. Движение на участке оказалось затруднено, однако пожарным удалось ликвидировать возгорание. По данным МЧС, никто не пострадал.