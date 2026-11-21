В центре Сочи подожгли Range Rover и Volkswagen, пожар потушен
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Два автомобиля загорелись в центре Сочи в результате поджога в ночь на 21 ноября. Огонь охватил внедорожник Range Rover и легковой Volkswagen на улице Роз. Прибывшие спасатели оперативно справились с пожаром, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«В 01:35 мск по прибытии к месту первых подразделений установлено, что в результате поджога произошло возгорание двух автомобилей — Range Rover и Volkswagen — на площади 6 кв. метров», — рассказали в ведомстве.
Сообщение о происшествии поступило пожарным в 01:30. Уже через пять минут первые подразделения прибыли на место и приступили к тушению автомобилей.
Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Пожарным потребовалось всего две минуты, чтобы локализовать пламя. В 01:39 открытое горение полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Для борьбы с огнём привлекли восемь сотрудников МЧС и две единицы специальной техники.
Ранее Life.ru сообщал о возгорании Range Rover в центре Сочи. По словам очевидцев, ночью 21 ноября возле жилого дома на улице Роз прогремели три громких хлопка. После этого припаркованный чёрный внедорожник охватило пламя. Позднее спасатели подтвердили, что пожар затронул две машины и произошёл в результате поджога.