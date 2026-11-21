Два автомобиля загорелись в центре Сочи в результате поджога в ночь на 21 ноября. Огонь охватил внедорожник Range Rover и легковой Volkswagen на улице Роз. Прибывшие спасатели оперативно справились с пожаром, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«В 01:35 мск по прибытии к месту первых подразделений установлено, что в результате поджога произошло возгорание двух автомобилей — Range Rover и Volkswagen — на площади 6 кв. метров», — рассказали в ведомстве.

Сообщение о происшествии поступило пожарным в 01:30. Уже через пять минут первые подразделения прибыли на место и приступили к тушению автомобилей.

Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Пожарным потребовалось всего две минуты, чтобы локализовать пламя. В 01:39 открытое горение полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Для борьбы с огнём привлекли восемь сотрудников МЧС и две единицы специальной техники.