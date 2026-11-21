Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на популярность своих высказываний среди участников специальной военной операции. Увидев коллекцию шевронов с собственным изображением и цитатами, глава МИД признался, что польщён таким вниманием со стороны военнослужащих. Об этом он рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы с ними [бойцами] просто на одном языке разговариваем», — заявил Лавров, рассматривая нашивки.

Небольшую коллекцию министру передал сам Зарубин. На шевронах были изображены портреты главы российского внешнеполитического ведомства, сопровождаемые его известными высказываниями.

Одна из нашивок содержала фразу «Не понимаете русский? Пришло время выучить!». Эти слова Лаврова стали одним из примеров его узнаваемой манеры общения, которую решили отразить на элементах военной экипировки.

Министр не стал скрывать, что подобное признание ему приятно. При этом он подчеркнул, что особенно ценит возможность поддерживать военнослужащих своим отношением к работе и жизни.

«Сказать, что это мне не льстит — это не сказать правды. Если моя работа и моё отношение к жизни помогают ребятам там, то я счастлив», — добавил глава МИД.