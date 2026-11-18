Глава МИД России Сергей Лавров рассмешил журналистов на пресс-конференции в Маниле, пошутив, что от волнения забыл заданный ему вопрос. Поводом стала история о водке, которую ранее рассказал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

Один из корреспондентов сначала задал министру вопрос, а затем вспомнил рассказ британского политика. Журналист уточнил, что ему самому доводилось выпивать с Лавровым, однако никакой пыткой он это не считает.

«Я так взволнован, что забыл первый ваш вопрос», — сказал глава российского МИД.

Его реплика вызвала смех среди присутствовавших журналистов.

Речь шла о недавних воспоминаниях Джонсона о визите в Москву в 2017 году. Британский политик утверждал, что российский министр заставил его выпить слишком много водки рядом с раскалённым камином. Сам приём он сравнил с наказанием в викторианской частной школе.

Ранее Life.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оспорила версию Джонсона. По её словам, британец сам неоднократно просил налить ему ещё, хотя на столе было и лёгкое вино.

Позднее Лавров тоже прокомментировал жалобы экс-премьера. Министр объяснил, что Джонсону досталось почётное место у камина, которое зимой особенно ценят гости. В ответ на претензии британца дипломат с иронией заметил, что там было тепло и уютно.