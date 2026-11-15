Борис Джонсон сам просил добавки алкоголя на обеде во время визита в Москву в 2017 году, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В беседе с журналистом kp.ru она ответила на утверждение бывшего британского премьера, что министр иностраных дел РФ Сергей Лавров якобы заставлял его пить водку чуть ли не силой.

«Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить ещё», — сказала Захарова.

По её словам, перед британским гостем стояло и лёгкое вино, однако он уверенно выбрал другой напиток. Захарова отметила, что, видимо, Джонсон решил «накушаться по вкусу», а сейчас он публично врёт о том, что в него вливали алкоголь.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь пожаловался на необычное гостеприимство главы российского МИД Сергея Лаврова во время их встречи в 2017 году. По утверждению британского политика, российский министр заставил его выпить слишком много водки в комнате с раскалённым камином. Джонсон вспомнил, что тогда якобы рассчитывал наладить отношения между Лондоном и Москвой, однако визит, по его оценке, обернулся провалом. Британец описал приём как крайне «неприятный опыт».