«Тебе хорошо, тебе тепло»: Лавров шуткой ответил на жалобу Джонсона о водке у камина
Лавров пошутил, что Джонсон на зимнем приёме занимал почётное место у камина
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Борису Джонсону на приёме в Москве досталось любимое место гостей — у камина, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он ответил на слова бывшего премьера Великобритании, который утверждал, мол российский министр заставил его выпить много водки, усадив спиной к огню.
По словам Лаврова, Джонсон собирался в Москву ещё за год до той встречи, но в последний момент отменил поездку. О визите в Москве уже забыли, когда британец сам снова попросил его принять. Перечислять, что тогда наливали гостям, министр не стал.
«И это место зимой самое почётное. Спиной к камину. Тебе хорошо, тебе тепло», — пошутил Лавров в беседе с RTVI.
Напомним, Борис Джонсон сравнил приём у Сергея Лаврова в 2017 году с наказанием в викторианской частной школе. В Москву он ехал в надежде наладить отношения между двумя странами, но визит счёл провальным.