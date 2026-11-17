Борису Джонсону на приёме в Москве досталось любимое место гостей — у камина, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он ответил на слова бывшего премьера Великобритании, который утверждал, мол российский министр заставил его выпить много водки, усадив спиной к огню.

По словам Лаврова, Джонсон собирался в Москву ещё за год до той встречи, но в последний момент отменил поездку. О визите в Москве уже забыли, когда британец сам снова попросил его принять. Перечислять, что тогда наливали гостям, министр не стал.

«И это место зимой самое почётное. Спиной к камину. Тебе хорошо, тебе тепло», — пошутил Лавров в беседе с RTVI.