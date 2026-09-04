На Октоберфест пришла цензура: Женщин на плакатах призвали сделать целомудреннее

Требование сделать женские фигуры на аттракционах Октоберфеста «скромнее» обернулось бойкотом. Часть владельцев развлекательных площадок отказалась участвовать в традиционном предфестивальном туре, пишет Die Welt.

Во время этого мероприятия руководство Октоберфеста и представители властей Мюнхена обычно осматривают территорию и показывают журналистам главные аттракционы. Конфликт возник вокруг «Колеса дьявола». Одну из украшавших вход женских фигур, ранее изображённую топлес с бусами на груди, по требованию города одели в нарисованное платье.

Федеральное объединение владельцев аттракционов и рыночных торговцев назвало произошедшее цензурой. В знак протеста операторы отказались принимать официальную делегацию. Представитель городских властей Мюнхена Мона Фукс также сочла требование чрезмерным. По её мнению, споры о количестве «разрешённой кожи» у фигуры из папье-маше могут навредить серьёзному обсуждению сексизма и расизма.

«Колесо дьявола» работает на Октоберфесте с 1910 года. Посетители садятся на вращающуюся платформу и пытаются продержаться на ней как можно дольше. В 2026 году фестиваль пройдёт с 19 сентября по 4 октября.

Ранее сообщалось, что Посольство Германии в Москве ещё не получило от российской стороны официального уведомления о сроках закрытия отделений Гёте-Института. В дипмиссии признались, что пока не располагают данными и о судьбе языковых программ. Остаётся неясным, смогут ли россияне и дальше проходить курсы немецкого и сдавать экзамены на сертификаты Гёте-Института.