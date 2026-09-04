Посольство Германии отреагировало на решение о закрытии филиалов Института Гёте

Посольство Германии в Москве ещё не получило от российской стороны официального уведомления о сроках закрытия отделений Гёте-Института. В дипмиссии признались, что пока не располагают данными и о судьбе языковых программ. Остаётся неясным, смогут ли россияне и дальше проходить курсы немецкого и сдавать экзамены на сертификаты Гёте-Института.

«Пока российская сторона не предоставила нам информацию относительно его дальнейшей деятельности, посольство не может оценить, какие последствия предстоящие шаги будут иметь с точки зрения языковых курсов и экзаменов», — отметили немецкие дипломаты в беседе с RTVI.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России закроют отделения Института Гёте. По его словам, такое решение станет ответом на прекращение работы Русского дома в Германии.

Кроме того, ФРГ приняла решение закрыть последнее российское генконсульство в стране и расторгнуть договор, связанный с деятельностью Русского дома в Берлине. Это случилось после того, как Германия официально обвинила РФ в якобы причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Тем не менее позднее Германия заявила о сохранении дипломатических контактов с нашей страной.