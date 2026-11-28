В ночь на 28 ноября на парковке в Кировском районе Новосибирска загорелись автомобили. Огонь повредил около десяти машин, сообщает 360.ru.

В Новосибирске ночью сгорели около 10 авто. Видео © 360.ru

По данным издания, пожар произошёл на улице Виктора Уса. Среди машин, которые сгорели полностью, — кроссовер Porsche Cayenne, универсал Subaru Impreza и «Нива». Полицейские выясняют причину пожара на месте ЧП.