На парковке в Новосибирске сгорели около 10 авто
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В ночь на 28 ноября на парковке в Кировском районе Новосибирска загорелись автомобили. Огонь повредил около десяти машин, сообщает 360.ru.
В Новосибирске ночью сгорели около 10 авто. Видео © 360.ru
По данным издания, пожар произошёл на улице Виктора Уса. Среди машин, которые сгорели полностью, — кроссовер Porsche Cayenne, универсал Subaru Impreza и «Нива». Полицейские выясняют причину пожара на месте ЧП.
Ранее в центре Сочи загорелись Range Rover и Volkswagen. По данным краевого МЧС, машины подожгли. Пожарные потушили огонь за четыре минуты после прибытия. Никто не пострадал.