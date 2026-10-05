На Пхукете задержали россиянина за работу гидом без лицензии

Обычная экскурсия на Пхукете закончилась для 32-летнего россиянина общением с полицией после жалобы туристов. Мужчину задержали на борту судна и обвинили в работе гидом без необходимых документов.

Как сообщает ThaiPost, поводом для обращения туристов в полицию стала съёмка экскурсии. По словам путешественников, россиянин заметил камеру, потребовал удалить видео и начал угрожать им.

После жалобы правоохранители установили местонахождение судна и отправились к нему на патрульном катере. Константина обнаружили восточнее острова Мапрао: он рассказывал русскоязычным туристам о местных достопримечательностях и помогал им фотографироваться.

Во время проверки мужчина не смог предъявить разрешение на работу и лицензию гида. По данным полиции, он сам сообщил, что проводил экскурсии для российских туристов и получал за них вознаграждение.

В отношении россиянина выдвинули обвинения в работе без разрешения и осуществлении деятельности гида без соответствующей лицензии. После задержания его вместе с собранными материалами доставили в полицейский участок Пхукета для дальнейшего разбирательства.

При этом полиция подчёркивает, что Константин пока является обвиняемым, а окончательное решение по делу должен принять суд. В Таиланде работа экскурсовода относится к профессиям, которые доступны только гражданам страны.

Ранее Life.ru писал, что отпуск российских туристов в Таиланде закончился проблемами с законом после ДТП. Россиянин открыл дверь такси со стороны проезжей части, после чего в неё врезалась мотоциклистка. До завершения разбирательства мужчине, по его словам, запретили покидать страну.