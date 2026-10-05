На пляжах Камчатки за один день обнаружили двух выброшенных на берег акул

На двух пляжах Камчатки за один день нашли акул, выброшенных на берег. Жуткие кадры с одной из хищниц разошлись в Сети. По мнению местных жителей, всему виной глобальное потепление, из-за которого экосистема начала давать сбои.

Одну из акул обнаружили на Халактырском пляже. Как гооврят очевидцы, это мёртвый катран. Летом на этом пляже загорают и купаются жители региона и туристы. Вторую акулу нашли на западном побережье полуострова. В сообщениях очевидцев её называют сельдевой. Причины, по которым обе рыбы оказались на суше, неизвестны.

Ранее Life.ru рассказывал о выброшенной на берег акуле возле села Амгу в Приморье. Её обнаружила девушка во время прогулки с сыном. По словам очевидца, неподвижная рыба лежала на песке уже несколько дней.