Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о значительном сокращении населения Украины. По её словам, на подконтрольной Киеву территории сейчас остаётся от 20 до 25 миллионов человек. Об этом Мендель написала в статье для британского издания Spectator. Она отметила, что численность жителей страны продолжает снижаться.

«За 35 лет, прошедших с момента провозглашения независимости от Советского Союза, Украина потеряла более половины своего населения. <…> Согласно самым взвешенным оценкам, на подконтрольной Киеву территории остается от 20 до 25 млн человек. Примерно половина из них — люди пенсионного возраста», — указала она.

По словам бывшей представительницы офиса Зеленского, одной из причин демографических проблем остаётся отъезд граждан за границу. Она считает, что многие семьи выбирают эмиграцию из-за стремления обеспечить детям доступ к образованию и медицине.

Она также заявила, что демографическая ситуация стала одной из ключевых проблем для будущего страны. При этом оценки численности населения Украины различаются в зависимости от методики подсчёта.

Ранее Life.ru писал, что экс-министр обороны Украины Алексей Резников предложил начать обсуждение возможного привлечения женщин к военной службе на фронте. Свою инициативу он объяснил особенностями реакции на угрозу и их способностью управлять беспилотниками.