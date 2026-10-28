На подлёте к Москве сбили 20 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 20 беспилотников ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы вечером 28 октября. Об очередной попытке ударить дронами по столице сообщил мэр Сергей Собянин.

«Восемь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны», — написал Собянин, позднее добавив о ещё 12 сбитых дронах.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. О возможных последствиях на земле официальных сообщений не было.

Тем временем число пострадавших при массированной атаке украинских беспилотников на Воронежскую область 26 октября выросло с 39 до 44 человек. Двенадцати раненым потребовалась госпитализация. Остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно.