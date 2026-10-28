Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября, 22:59

На подлёте к Москве сбили 20 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 20 беспилотников ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы вечером 28 октября. Об очередной попытке ударить дронами по столице сообщил мэр Сергей Собянин.

«Восемь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны», — написал Собянин, позднее добавив о ещё 12 сбитых дронах.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. О возможных последствиях на земле официальных сообщений не было.

Отражена массированная атака 34 дронов ВСУ на Воронеж и область
Отражена массированная атака 34 дронов ВСУ на Воронеж и область

Тем временем число пострадавших при массированной атаке украинских беспилотников на Воронежскую область 26 октября выросло с 39 до 44 человек. Двенадцати раненым потребовалась госпитализация. Остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar