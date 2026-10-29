На подлёте к Москве сбили 64 беспилотника ВСУ с начала суток
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Средства ПВО Минобороны уничтожили 64 беспилотника ВСУ, которые летели на Москву с начала суток 29 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах уже работают специалисты.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указал мэр.
Сначала Собянин сообщил о перехвате 24 БПЛА, позднее стало известно об уничтожении ещё 15 дронов. С учётом 25 беспилотников, сбитых после полуночи, общее число достигло 64.
Новая массированная атака украинских дронов на столицу началась вечером 28 октября. Тогда военные уничтожили на подлёте к Москве 47 беспилотников ВСУ. О последствиях на земле не сообщалось.