На подлёте к Москве сбили 64 беспилотника ВСУ с начала суток

Средства ПВО Минобороны уничтожили 64 беспилотника ВСУ, которые летели на Москву с начала суток 29 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах уже работают специалисты.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указал мэр.

Сначала Собянин сообщил о перехвате 24 БПЛА, позднее стало известно об уничтожении ещё 15 дронов. С учётом 25 беспилотников, сбитых после полуночи, общее число достигло 64.