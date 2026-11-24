В китайских социальных сетях распространяется необычное видео, предположительно снятое во время похорон в одной из деревень. Вместо обычного прощального портрета родственники, как утверждают авторы публикации, использовали искусственный интеллект, чтобы символически «оживить» умершую женщину.

На опубликованном кадре видно, как участники траурной процессии собрались возле автомобиля, оборудованного громкоговорителями. Над машиной установлен большой портрет пожилой жернщины.

По описанию ролика, в определённый момент изображение усопшей начинает двигаться. Женщина улыбается, машет собравшимся рукой, словно прощаясь с родственниками, а затем садится на птицу и улетает. Весь эпизод представлен как символический переход в загробный мир.

Необычную церемонию авторы публикации иронично назвали «киберпанком, которого мы не ждали».

При этом точное место съёмки и обстоятельства проведения церемонии пока неизвестны.

Использование искусственного интеллекта в китайской похоронной индустрии уже перестало быть фантастикой. Ранее South China Morning Post сообщала, что на одной из церемоний прощания родственники задействовали беспилотники в виде журавля и богини милосердия Гуаньинь. Один из аппаратов воспроизводил голос покойного, воссозданный нейросетью, а затем символически уносил его фигуру в небо.

Подобные технологии вызывают неоднозначную реакцию. Одни считают цифровое воссоздание умерших способом сохранить память о близких, другие опасаются, что подобные церемонии могут превратить личное горе в технологическое шоу.

Ранее Life.ru сообщал, что в Китае обсуждают создание роботизированных копий умерших родственников. Разработчики рассчитывают использовать фотографии, видеозаписи и голосовые сообщения, чтобы воспроизводить внешность и манеру общения человека.