Число смертей среди мобилизованных на полигоне Гончаровский в Черниговской области растёт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Официально военнослужащих относят к умершим от неизвестного заболевания. Источник считает, что увеличение количества таких случаев может указывать на начало эпидемии. Вместе с тем есть другая версия. Погибшими могли оказаться мобилизованные, не согласившиеся на отправку в 225-й и 425-й штурмовые полки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Командование могло подвергать их издевательствам, а последствия списывать на естественную смерть.

Ранее Life.ru писал, что некоторые украинские военнослужащие с ПТСР начали проявлять агрессию к медикам, которых считают виновными в недостаточной помощи. В военном госпитале Запорожья произошёл инцидент. Бывший пациент, находясь под влиянием наркотиков, угрожал персоналу ножом и захватил медсестру в заложники. Полиция и военная служба правопорядка быстро прибыли на место и задержали нарушителя. Но уже на следующий день он вернулся с новыми угрозами в адрес сотрудников госпиталя.