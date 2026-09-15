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Специальная военная операция

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Опубликовано 15 сентября, 04:45

На полигоне Гончаровский выросло число смертей мобилизованных в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Число смертей среди мобилизованных на полигоне Гончаровский в Черниговской области растёт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Официально военнослужащих относят к умершим от неизвестного заболевания. Источник считает, что увеличение количества таких случаев может указывать на начало эпидемии. Вместе с тем есть другая версия. Погибшими могли оказаться мобилизованные, не согласившиеся на отправку в 225-й и 425-й штурмовые полки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Командование могло подвергать их издевательствам, а последствия списывать на естественную смерть.

Пьяный солдат ВСУ с ножом напал на медработника в запорожском госпитале
Пьяный солдат ВСУ с ножом напал на медработника в запорожском госпитале

Ранее Life.ru писал, что некоторые украинские военнослужащие с ПТСР начали проявлять агрессию к медикам, которых считают виновными в недостаточной помощи. В военном госпитале Запорожья произошёл инцидент. Бывший пациент, находясь под влиянием наркотиков, угрожал персоналу ножом и захватил медсестру в заложники. Полиция и военная служба правопорядка быстро прибыли на место и задержали нарушителя. Но уже на следующий день он вернулся с новыми угрозами в адрес сотрудников госпиталя.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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