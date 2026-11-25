На пороге глобального конфликта: Военный эксперт предупредил о рисках эскалации с НАТО
Военэксперт Крапивник: Обострение отношений РФ и НАТО грозит ядерным конфликтом
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Дальнейшее обострение отношений России и НАТО грозит перерасти в конфликт с применением ядерного оружия. Такое мнение в беседе с сайтом MK.ru высказал военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.
По его оценке, к заявлениям генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости подготовки гражданского населения к возможной войне следует относиться серьёзно. При этом эксперт отметил, что далеко не все европейские государства заинтересованы в вооружённом противостоянии с Россией.
Крапивник связал дальнейшую эскалацию конфликта и с экономическими интересами европейских стран. По его мнению, на фоне сокращения урожая сельскохозяйственных культур Европе необходимо добиться возобновления полноценного вывоза продовольствия с Украины через Чёрное море.
Эксперт предположил, что европейские государства будут усиливать давление на Москву ради достижения морского перемирия. Вместе с тем он высказался за ужесточение российской реакции на дальнейшую эскалацию и допустил применение ядерного оружия.
Напомним, 23 ноября генсек НАТО Марк Рютте призвал готовить граждан и бизнес стран альянса к возможной войне. В качестве примера для остальных участников блока он привёл Норвегию, Швецию и Данию.