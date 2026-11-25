Дальнейшее обострение отношений России и НАТО грозит перерасти в конфликт с применением ядерного оружия. Такое мнение в беседе с сайтом MK.ru высказал военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

По его оценке, к заявлениям генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости подготовки гражданского населения к возможной войне следует относиться серьёзно. При этом эксперт отметил, что далеко не все европейские государства заинтересованы в вооружённом противостоянии с Россией.

Крапивник связал дальнейшую эскалацию конфликта и с экономическими интересами европейских стран. По его мнению, на фоне сокращения урожая сельскохозяйственных культур Европе необходимо добиться возобновления полноценного вывоза продовольствия с Украины через Чёрное море.

Эксперт предположил, что европейские государства будут усиливать давление на Москву ради достижения морского перемирия. Вместе с тем он высказался за ужесточение российской реакции на дальнейшую эскалацию и допустил применение ядерного оружия.