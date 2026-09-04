На предприятиях «Нафтогаза» возникли пожары после ударов ВС РФ

На производственных предприятиях «Нафтогаза» Украины возникли пожары после ударов Армии России. Об этом сообщает пресс-служба компании. Пострадавших не выявлено.

«Под ударом оказались сразу несколько производственных предприятий «Укрнафты». Зафиксированы многочисленные попадания, возникли пожары. Повреждённое оборудование остановлено», — говорится в заявлении.

Ранее в Броварском районе Киевской области произошёл пожар на заводе американской компании Coca-Cola. Официальные комментарии от руководства завода или местных властей пока не предоставлены. Масштаб возгорания и возможные последствия остаются неизвестными. На опубликованных кадрах виден густой столб дыма, поднимающийся над предприятием.