На предприятиях «Нафтогаза» возникли пожары после ударов ВС РФ
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На производственных предприятиях «Нафтогаза» Украины возникли пожары после ударов Армии России. Об этом сообщает пресс-служба компании. Пострадавших не выявлено.
«Под ударом оказались сразу несколько производственных предприятий «Укрнафты». Зафиксированы многочисленные попадания, возникли пожары. Повреждённое оборудование остановлено», — говорится в заявлении.
Ранее в Броварском районе Киевской области произошёл пожар на заводе американской компании Coca-Cola. Официальные комментарии от руководства завода или местных властей пока не предоставлены. Масштаб возгорания и возможные последствия остаются неизвестными. На опубликованных кадрах виден густой столб дыма, поднимающийся над предприятием.
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