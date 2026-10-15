Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 октября, 16:48

На проспекте Народного Ополчения в Петербурге нашли части тела в сумках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

На проспекте Народного Ополчения в Петербурге обнаружено расчленённое тело. Части находились в сумках, которые нашли в районе дома № 26, передаёт 78.ru.

В Петербурге нашли части тела. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

По предварительным данным, именно там были оставлены сумки с останками. На месте обнаружения работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства произошедшего. Личность погибшего и причина смерти пока не установлены.

Россиянка предстанет перед судом за помощь бывшему в убийстве и расчленёнке
Россиянка предстанет перед судом за помощь бывшему в убийстве и расчленёнке

А ранее труп обнаружили в строящемся торговом центре напротив мэрии Нижневартовска. Как оказалось, монтажник лифтов погиб во время выполнения работ, сорвавшись с высоты третьего этажа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar