На проспекте Народного Ополчения в Петербурге нашли части тела в сумках

На проспекте Народного Ополчения в Петербурге обнаружено расчленённое тело. Части находились в сумках, которые нашли в районе дома № 26, передаёт 78.ru.

В Петербурге нашли части тела. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

По предварительным данным, именно там были оставлены сумки с останками. На месте обнаружения работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства произошедшего. Личность погибшего и причина смерти пока не установлены.

А ранее труп обнаружили в строящемся торговом центре напротив мэрии Нижневартовска. Как оказалось, монтажник лифтов погиб во время выполнения работ, сорвавшись с высоты третьего этажа.