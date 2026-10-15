В строящемся ТЦ напротив мэрии Нижневартовска нашли труп

В Нижневартовске монтажник лифтов погиб во время выполнения работ в недостроенном торговом центре. Мужчина сорвался с высоты третьего этажа и получил смертельные травмы. О трагедии сообщает URA.ru.

Несчастный случай произошёл 13 октября около 15:00 на строительном объекте, расположенном на улице Таёжной в центральной части города. По предварительным сведениям, специалист 1976 года рождения занимался установкой лифтового оборудования, когда при невыясненных обстоятельствах упал в шахту.

В итоге специалист долетел прямо до цокольного этажа. Падение стало смертельным.

Информацию о гибели работника подтвердили в региональном управлении Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу. Сотрудники ведомства приступили к установлению всех обстоятельств происшествия.

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